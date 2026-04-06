«Горы мусора на могилах»: кладбище в Волжском превратилось в свалку перед Пасхой

В преддверии Пасхи и Радоницы люди традиционно наводят порядок на могилах. Но в Волжском этот благостный ритуал обернулся экологическим кошмаром. Кладбище в микрорайоне Погромное превратилось в настоящую помойку. Об этом сообщает «Волжский.ру».

Фотографии, которые публикуют горожане, шокируют: неухоженные могилы, пластик, пакеты, старые венки — все это соседствует с еще не убранными холмиками.

Кто виноват? Ответ прост и страшен своей банальностью. На кладбище катастрофически не хватает мусорных контейнеров. Те жбаны, что есть, стоят только у выхода. Люди, особенно пожилые, просто не в силах тащить мешки с отходами через всю территорию. И они оставляют хлам там, где стояли на коленях у родных. Часто — у чужих могил.

Волжане негодуют. Место последнего упокоения должно быть святым, а не стихийной свалкой. Но вместо того чтобы каяться в неуважении к умершим, жители вынуждены оправдываться и думать, как решать проблему.

