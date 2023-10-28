Госавтоинспекция Ямала: За сутки на дорогах региона произошло 8 ДТП

Как пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» , в результате этих аварий нет ни жертв, ни пострадавших. Чего не скажешь о транспортных средствах – они получили механические повреждения.

Госавтоинспекция Ямала опубликовала на своей странице в социальных сетях новую запись в субботу, 28 октября. Там ведомство рассказало о том, что за прошедшие сутки на дорогах Ямало-Ненецкого автономного округа зарегистрировано восемь дорожно-транспортных происшествий.

Также сообщается о том, что с начала текущего года на дорогах Ямала в более чем 4 тыс. зарегистрированных ДТП скончались не менее 26 человек. Еще 228 отделались травмами, включая 31 ребенка. Если говорить о детях, то один несовершеннолетний все же погиб.

Ведомство обратилось к пешеходам и водителям с просьбой соблюдать ПДД.