Госавтоинспекция Павловского Посада отпраздновала День физкультурника

Полицейские провели с юными участниками мероприятия профилактические беседы, в ходе которых рассказали о главных правилах дорожного движения. Ребятам напомнили о важности использования световозвразающих элементов, о правилах пользования средствами индивидуальной мобильности, об особенностях передвижения на вело и мотто транспорте.

Инспекторы пожелали спортсменам успехов в спорте и безопасности на дороге. Сотрудники Госавтоинспекции рассказали ребятам об истории праздника. Так, впервые День физкультурника начали отмечать в 1939 году. В наши дни миллион россиян считают его значимым днем.

«Это праздник всех, кто любит спорт — вне зависимости от профессии и возраста. Нам важно, чтобы юные спортсмены знали и понимали правила дорожного движения, знали, как вести себя в пределах дворовой территории во время прогулок и игр. Мы регулярно проводим профилактические мероприятия среди жителей городского округа и такой большой праздник не мог стать исключением», — отмечают сотрудники Госавтоинспекции Павлово-Посадского городского округа.

День физкультурника ярко отметили в Павлово-Посадском округе. Горожанам, которые вносят неоценимый вклад в развитие физической культуры и спорта, вручили грамоты и подарки. Местные спортсмены продемонстрировали высокие результаты на соревнованиях, устроенных в честь праздника в округе.