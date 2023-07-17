Госавтоинспекция Подмосковья подвела итоги профилактического мероприятия «Тахограф»

На прошлой неделе сотрудники Госавтоинспекции Подмосковья провели профилактическое мероприятие «Тахограф», целью которого была профилактика ДТП по причине нарушения режима труда и отдыха со стороны водителей грузового и пассажирского транспорта. Об этом сообщили в областном Минтрансе.

В сообщении уточнили, что полицейские проверяли наличие у водителей специального технического устройства, который отвечает за контроль режима труда и отдыха работников автотранспортных предприятий, выходящих на линию. К административной ответственности по ч. 1 ст. 11.23 КоАП привлекли 900 водителей, которые управляли транспортным средством без тахографа или не соблюдали правила его использования. Кроме того, за выпуск на линию без или с неработающим тахографом полицейские составили 32 материала по ч. 2 ст. 11.23 КоАП, за несоблюдение норм времени управления автомобилем и отдыха либо нарушение режима труда и отдыха водителями по ч. 3 ст. 11.23 КоАП — 1️26 материалов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал составить дорожные карты для работы с рекомендациями, собранными на парковом голосовании.