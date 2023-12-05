Госдеп: РФ отвергла просьбу США обменять шпионов Уилана и Гершковича

Москва не намерена идти на уступки США в вопросе обмена заключенных в РФ американских граждан пола Уилана и Эвана Гершковича, посетовал официальный представитель Госдепартамента Мэттью Миллер.

По его словам, Вашингтон сделал Москве повторное предложение США об обмене заключенных, однако ответ российской стороны был снова отрицательным. Напомним, Уилан и Гершкович уличены в шпионаже в пользу США на территории России.

«В течение последних недель мы выдвинули новое и существенное предложение, чтобы добиться освобождения Пола Уилана, однако Россия его отвергла», — приводит выступление Миллера портал NowThis News.

Миллер подчеркнул, что Белый дом не оставит попыток добиться от Москвы освобождения указанных своих граждан.