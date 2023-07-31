Госдеп США не поддержал атаки киевского режима на Москву

По словам Мэтью Миллера, Америка не поощряет действия Киева, но в то же время власти США не могут диктовать украинским войскам, как им поступать. Он также подчеркнул, что американские власти не обеспечивают Украине возможность наносить удары за пределами границ страны. От себя Миллер заявил, что не согласен с интерпретацией действий Киева в качестве атаки по «символическим центрам».

Уточнить позицию госдепа в свете поставок вооружения Украине властями Америки Миллер отказался, ограничившись повторением изначальной версии властей.