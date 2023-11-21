Госдеп США ввел персональные санкции против двух российских военных

В отношении полковника и ефрейтора, а также против их родственников, были введены визовые ограничения.

Полковника Азатбека Омурбекова и ефрейтора Даниила Фролкина Соединенные Штаты обвиняют в грубейшем нарушении прав человека. Они якобы были совершены в селе Андреевка Киевской области, об этом указано в документе за подписью государственного секретаря Энтони Блинкена. Эти нарушения назвали «внесудебной расправой».

«В результате сегодняшних действий Омурбеков, Фролкин и их ближайшие родственники лишены права на въезд в США», - указал Блинкен.

Данный документ привело в своем материале ТАСС. Правительство США также считает, что Омурбеков каким-то образом причастен к событиям в Буче.