Госдума меняет правила проверок чиновников на местах: кого коснутся новые меры

Вопросы контроля за органами местного самоуправления в России впервые получат единое системное регулирование — соответствующий закон приняла Госдума. О том, кого и как будут проверять по новым правилам, «Подмосковью сегодня» рассказал депутат Государственной Думы, член комитета по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин (фракция «Единая Россия»).

«Госдума приняла закон, который впервые выстраивает единое системное регулирование контрольно-надзорной деятельности в отношении органов местного самоуправления и их должностных лиц (законопроект № 1058242-8). Документ внесен Правительством РФ, подготовлен Минюстом по поручению президента совместно с Всероссийской ассоциацией развития местного самоуправления», — рассказал парламентарий.

Кого и за что будут проверять

Проверять, по словам депутата, будут, как муниципалитеты исполняют закрепленные за ними полномочия по обеспечению жизнедеятельности населения. Речь идет о самом широком круге вопросов, которыми занимается местная власть, от благоустройства и дорог до ЖКХ и земельных отношений. Контролируемыми лицами становятся органы местного самоуправления и их должностные лица. Если полномочия по отдельным вопросам жизнеобеспечения перераспределены на уровень субъекта РФ, то проверять будут уже региональные органы власти и их чиновников.

«Согласно статье 19 закона, проверяющими выступают органы государственной власти, в том числе территориальные органы федеральных органов исполнительной власти, уполномоченные федеральными законами на осуществление контроля в пределах своей компетенции. От имени такого органа проверки вправе проводить его руководитель или заместитель, а также должностные лица, в чьи обязанности по должностному регламенту или инструкции входит осуществление надзорных полномочий. Для таких сотрудников закон вводит специальное обозначение „инспектор“», — сообщил Алексей Говырин.

Риск-ориентированный подход и новые механизмы

До сих пор, как отметил депутат, порядок проверок муниципалов регулировался фрагментарно, разрозненными нормами и ведомственными актами. Новый закон собирает все нити в единую логику. Одно из главных нововведений, по его информации, связано с внедрением риск-ориентированного подхода, который уже зарекомендовал себя при проверках бизнеса и некоммерческих организаций.

«Муниципалитеты будут распределены по категориям риска с учетом в том числе территориальных факторов. Уровень риска определит необходимость и частоту плановых проверок. Для муниципалитетов с низким уровнем риска предусмотрены только профилактические визиты. Проведение плановых и внеплановых проверок, как и сейчас, останется на согласовании с прокуратурой», — пояснил Говырин.

При выдаче предписаний об устранении нарушений надзорные органы, по словам парламентария, теперь обязаны учитывать специфику формирования местных бюджетов, особенности муниципальных закупок товаров, работ и услуг, а также процедуры проведения публичных слушаний и общественных обсуждений. Он подчеркнул, что это поможет муниципалитетам сократить расходы местных бюджетов на штрафы и выстроить планирование без ущерба приоритетным задачам. Появляется механизм продления сроков исполнения предписаний, процедура досудебного обжалования и консультирование как превентивный инструмент.

Закон, по информации депутата, также расширяет функционал единого реестра проверок и закрепляет право (именно право, а не обязанность) применять дополнительные информационные системы при осуществлении контроля, включая региональные. Отдельным блоком прописаны профилактические мероприятия при контроле за исполнением органами МСУ переданных им государственных полномочий.

Сроки вступления в силу

Вступление в силу, как сообщил Алексей Говырин, запланировано на 1 января 2028 года. Переходный период продлится до 31 декабря 2028 года, в течение которого надзор за муниципалами будет вестись по действующим правилам. Все федеральные и региональные акты о контроле за местной властью, по его словам, должны быть приведены в соответствие с новым законом до 1 сентября 2028 года.