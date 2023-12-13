Госдума намерена ограничить максимальную цену на такси в холодную погоду
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Водителям такси в России необходимо ограничить возможность повышать цены на проезд в морозы, считает депутат Госдумы Виталий Милонов.
По словам законодателя, обрушившиеся недавно на европейскую часть России мощные снегопады спровоцировали небывалый рост цен на проезд в такси. Милонов посетовал, что большинство россиян были шокированы таким ходом событий, тем более, что некоторым подобные траты оказались попросту не по карману.
«Учитывая данные обстоятельства, прошу вас рассмотреть вопрос о введении ограничения максимальной стоимости пользования услугами аккредитованных перевозчиков такси в период неблагоприятных и экстремальных погодных условий», — его слова передает RT.
Милонов отметил, что такси в России — давно стало обычным средством передвижения, а не роскошью, как было когда-то. Депутат подчеркнул, что такие меры не будут противоречить рыночным принципам ценообразования.
«Для многих людей такси является единственным оптимальным видом общественного транспорта, либо необходимым дополнением к использованию метро, железной дороги», - резюмировал законодатель.