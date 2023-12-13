Госдума намерена ограничить максимальную цену на такси в холодную погоду

Водителям такси в России необходимо ограничить возможность повышать цены на проезд в морозы, считает депутат Госдумы Виталий Милонов.

По словам законодателя, обрушившиеся недавно на европейскую часть России мощные снегопады спровоцировали небывалый рост цен на проезд в такси. Милонов посетовал, что большинство россиян были шокированы таким ходом событий, тем более, что некоторым подобные траты оказались попросту не по карману.

«Учитывая данные обстоятельства, прошу вас рассмотреть вопрос о введении ограничения максимальной стоимости пользования услугами аккредитованных перевозчиков такси в период неблагоприятных и экстремальных погодных условий», — его слова передает RT.

Милонов отметил, что такси в России — давно стало обычным средством передвижения, а не роскошью, как было когда-то. Депутат подчеркнул, что такие меры не будут противоречить рыночным принципам ценообразования.