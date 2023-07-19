Госдума не поддержала идею об установлении длинных майских праздников за счет новогодних каникул

С данной идеей выступила партия «Новые люди». Она предложила объединить праздничные дни, которые выпадают на 1 и 9 мая, чтобы длина выходных дней в начале мая составляла порядка полутора недель. Вместо этого стоило сократить посленовогодние каникулы. Комитет Государственной Думы считает, что этого делать не надо, поскольку все установленные на данный момент праздники полностью соответствуют чаяниям простых граждан.

Об этом сообщило ТАСС. Ранее специальная комиссия кабинета министров по законопроектной деятельности пришла к такому же выводу. Она указала, что все праздники сейчас введены на основании мнения простых людей, профсоюзов и работодателей. Вдобавок ко всему, зимние каникулы для граждан приурочены к каникулам у школьников. Благодаря этому, семьи получают совместный досуг, укрепляя родственные связи.