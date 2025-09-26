Госдума обсуждает запрет рекламы самогонных аппаратов на фоне нового ЧП в Ленобласти

По мнению депутата Госдумы Алексея Куринного, каждый инцидент, связанный с алкогольными отравлениями на территории РФ, уникален. В беседе с изданием «Лента.ру» он подчеркнул необходимость снятия моратория с инспекций производств и напомнил о действующем запрете на реализацию самогонной продукции в связи с массовыми случаями отравления в Ленинградской области.

Депутат отметил, что существуют различные сценарии отравлений. В качестве примера он привел случай с «Мистером Сидром», где, по его словам, произошла замена этилового спирта на метиловый. Другим примером является нелегальное самогоноварение, как это произошло в Ленинградской области.

Куринный подчеркнул, что предстоит установить, был ли ядовит сам произведенный самогон или же в емкость с напитком попал метиловый спирт.

Политик выразил свою позицию, заявив, что выступает за возобновление проверок всех предприятий, имеющих отношение к обороту спирта, и за исключение промышленных производств из действующего моратория. Он также напомнил, что частное изготовление самогона не является противозаконным, однако его продажа запрещена.

Куринный добавил, что ранее вносил на рассмотрение законопроект, направленный на ограничение рекламы оборудования для самогоноварения, однако пока не встретил поддержки в этом вопросе.

Ранее сообщалось, что поставщиком суррогата, убившего семерых в Ленобласти, оказалась учительница.