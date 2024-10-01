Госдума одобрила законопроект о конфискации имущества организаторов незаконной миграции

Госдума России на первом чтении одобрила законопроект, касающийся конфискации имущества организаторов незаконной миграции, если они действовали из корысти, сообщило РИА Новости.

В документе предлагается добавить положения о конфискации в статью, посвященную организации нелегальной миграции.

Василий Пискарев, который возглавляет комитет Госдумы по вопросам безопасности, подчеркнул, что привлечение иностранных граждан в Россию стало выгодным бизнесом для преступных структур, что, в свою очередь, способствует увеличению уровня преступности.

Он отметил, что нелегальная миграция также открывает двери для экстремистов и террористических элементов, что представляет собой значительную угрозу как для безопасности государственной системы, так и для граждан.

По его мнению, принятие данного законопроекта окажет содействие в упорядочивании миграционного процесса.

Ранее сообщалось, что Госдума одобрила введение новых штрафов для водителей.