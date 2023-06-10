Госдума одобрила законопроект о призыве на службу судимых жителей РФ

В Государственной Думе одобрили новый проект закона, в рамках которого у россиян с судимостью есть возможность быть призванными на службу по контракту, когда в стране объявлено военное положение и идет мобилизация. Об этом пишет интернет-издание «Ямал-Медиа»

Согласно принятому заключению, которое расположено в базе документов Госдумы, оно необходимо для увеличения количества контрактников на службе. Однако если осужденный совершил тяжкое или особо тяжкое преступление, то его не коснется это нововведение.

Проект закона был рекомендован к принятию и включен в повестку заседания, которое пройдет 13 июня. Также он был внесен в Госдуму первым заместителем главы Андреем Красовым и главой комитета по обороне Андреем Картаполовым.

К слову, последний из них уверен, что сейчас Россия не испытывает острой нужды в проведении новой волны мобилизации.