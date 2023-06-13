Госдума окончательно приняла закон об обязательном страховании всех пассажиров легковых такси

Теперь юридические лица либо предприниматели не смогут заниматься перевозками в этой сфере до тех пор, пока не застрахуют собственную ответственность минимум на 2 миллиона рублей, причем на каждого пассажира в машине.

Данный законопроект был внесен в парламент еще пять лет назад, и был рассмотрен осенью 2018 года в первом чтении. Теперь же он прошел 2-е и 3-е чтения и получил свое одобрение у депутатов. Об этом сообщило ТАСС. Теперь все автомобили, которые используются в качестве такси, должны получать специальную обязательную страховку. Планируется, что оплата за такую страховку должна достигать порядка 2,5 тысяч рублей в год.

На данный момент максимальная страховая выплата при гибели пассажира такси составляет 0,5 миллиона рублей. После вступления закона в действие она увеличится вчетверо. Данный документ должен вступить в силу с 1 сентября следующего года.