Госдума предложила впятеро увеличить штраф за переход железнодорожных путей в неположенном месте

Сейчас он составляет всего 100 рублей, и этого мало для предотвращения нарушений. Комитет по госстроительству и законодательству считает, что он должен достигать 500 рублей.

Такой штраф должен быть по всей стране, а в Москве, Санкт-Петербурге, Ленинградской и Московской областях он обязан достигать 1,5 тысяч рублей, так считают эксперты-законодатели. Это будет наказанием за то, что человек пересекает железнодорожное полотно в необорудованном для этого месте, если же на расстоянии километра либо меньше от этой точки есть оборудованный для этого и снабженный информационным знаком переход в виде туннеля, мостика и так далее.

Об этом сообщило ТАСС. Проект этого закона был внесен в Государственную Думу еще осенью прошлого года. И вот профильный комитет рассмотрел его и порекомендовал принять именно в таком виде.