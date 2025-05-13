Госдума приняла закон о локализации машин такси

Государственной Думой во втором и третьем чтениях принят закон, который определяет уровень локализации транспортных средств, используемых в качестве такси. Об этом сообщило РИА Новости.

По новому закону, который принят Госдумой, к автомобилям, которые используются как такси, будут предъявляться новые требования. Такой транспорт должен набрать нужное число баллов локализации. Оно должно быть не менее установленного правительством количества для государственных закупок. Машина также может быть произведена в рамках специального инвестиционного контракта, который был заключен с 1 марта 2022 года по 1 марта 2025-го. Только в таком случае машину могут внести в региональный реестр легковых такси.

Теперь в реестр будет вноситься определенный перечень сведений об автомобиле. В список входят марка машины, модель и год ее выпуска. Помимо государственного регистрационного номера придется указывать идентификационный номер транспортного средства, а если его нет, то идентификационный номер его основного компонента. При выявлении нарушений машине могут отказать во внесении в реестр.

Ранее сообщалось, что таксисты устроили кровавую разборку в Подмосковье. В поселке Голубое Солнечногорского округа между собой подрались водители, сотрудничающие с «Яндекс.Такси». По информации от местных жителей, конфликт вспыхнул из-за неприятия новых коллег в сложившемся коллективе таксистов. Как минимум двоим водителям были нанесены побои.