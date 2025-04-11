В Подмосковье таксисты подрались из-за конкуренции во дворе жилого дома

В Подмосковье, а именно в поселке Голубое Солнечногорского округа, между собой подрались водители, сотрудничающие с «Яндекс.Такси». По информации от местных жителей, конфликт вспыхнул из-за неприятия новых коллег в сложившийся коллектив таксистов, сообщил телеграм-канал Readovka.

Разрешение спора перешло в физическую плоскость, когда один из водителей пустил в ход кулаки. По словам очевидцев, подобные инциденты происходят не в первый раз.

В результате потасовки по меньшей мере двое участников получили телесные повреждения, в частности, у одного был разбит нос, и оба были в крови.

Ранее сообщалось, что в России могут внедрить в приложениях функцию отказа от таксиста-мигранта.