Госдума приняла закон, ограничивающий деятельность коллекторов

Российские «выбиватели» долгов больше не смогут свободно осуществлять преступные действия. Все потому, что теперь они могут попасть под уголовную статью, об этом пишет интернет-издание «Ямал-Медиа»

Вячеслав Володин, один из спикеров Госдумы, сообщил в своих социальных сетях, что принят закон, защищающий жителей России. А именно – должников, которые находятся в трудной денежной ситуации. Такая мера призвана прекратить беспредел коллекторов.

Среди наказаний за угрозы, клевету, насилие и других противоправных действий может грозить штраф до 5 млн рублей, лишение свободы до десяти лет или принудительные работы.

А до этого предлагалось, чтобы коллекторские агентства и вовсе больше не могли работать на территории страны. Уволенные сотрудники могли бы заниматься полезным производительным трудом вместо угроз.