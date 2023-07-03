Госдума рассмотрит закон о звании «Город-герой СВО»
Фото: [Сергей Бобылев/ТАСС]
Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий внес в Госдуму законопроект об учреждении звания «Город-герой специальной военной операции».
«Этот закон о людях, дух и веру в Россию, которых не сломили», – написал Слуцкий в соцсетях.
Законопроект предполагает, что в городах-героях будут установлены памятные стелы и организованы музеи, рассказывающие о героических свершениях их защитников.
О необходимости внесения соответствующих поправок в законодательство Слуцкий заявлял еще в мае, ссылаясь на многочисленные предложения граждан.