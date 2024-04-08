Госдума рассмотрит законопроект об отказе от бумажных квитанций за «коммуналку» летом 2024-го

Бумажные квитанции по оплате ЖКХ могут заменить на электронные. Отказаться от прежнего формата можно будет самостоятельно. Такие изменения рассмотрят уже в июне 2024 года. Об этом RT рассказал член комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Александр Якубовский.

Во многом бумажные уведомления начинают устаревать с развитием электронного формата. Тем более, что последний упрощает взаимодействие клиентов с управляющими и ресурсоснабжающими компаниями. Решить какие-то вопросы дистанционно жителям будет проще, как и организациям.

«Ведь зачастую они (собственники — прим.ред.) не проживают в квартирах, им принадлежащих, а квитанции копятся в почтовом ящике. Казалось бы, мелочь, но растет и объем просроченной задолженности, и пени люди иногда зря платят», — рассказал он.

Якубовский отметил, что развитие разных цифровых сервисов упрощают коммуникацию людей с государством и бизнесом.

Напомним, что предложение ввести отказ от бумажных уведомлений впервые выдвинули в заксобрании Краснодарского края. Переход на электронный формат не будет обязательным: новый законопроект просто даст возможность выбрать более удобный вариант.

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