Юрист Палюлин объяснил, как отказаться от перешедших по наследству долгов

После смерти близких в наследство можно получить не только имущество, но и долги усопшего. Юрист Антон Палюлин в интервью редакции RuNews24.ru рассказал, как отказаться от некоторых задолженностей.

Приемником долга становятся тогда, когда официально вступают в наследство. Отказаться при этом от задолженности усопшего можно, выйдя из завещания полностью. То есть, не получить ни имущества, ни долгов.

Общая сумма задолженности у покойного может не превышать оценочной стоимости наследуемого имущества, тогда вступать в наследство, по словам юриста, разумно. За помощью в этом вопросе можно обращаться к нотариусу.

Однако Палюлин напомнил, что на имущество есть налоги, а у кредитов — проценты и свои условия. Придется оплачивать и задолженности по коммунальным платежам, если они остались у умершего родственника.

«Не все виды задолженностей переходят на наследников. Например, долги по алиментам и штрафы за нарушения правил дорожного движения не подлежат передаче по наследству, поскольку носят характер личных обязательств», — добавил специалист.

Перед тем, как соглашаться вступать в наследство, стоит взвесить все риски и оценить свое финансовое положение.

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