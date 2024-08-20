Госдума начала собирать отзывы на проект поправок в ТК России об опозданиях

Поправки подразумевают запрет на наказание сотрудника за опоздание на работу в связи с неблагоприятными погодными условиями. В таком случае начальство не должно применять никаких санкций, а лишь посочувствовать.

Ранее с такой инициативой выступила группа депутатов Госдумы РФ. Они сообщили, что проблема наказаний за опоздания, связанные с плохой погодой, на данный момент очень распространена. Авторы проекта подчеркивают, что тяжелые погодные условия относятся к уважительной причине. Однако, такой факт не закреплен на законодательном уровне, в связи с чем вызывает споры вплоть до судебных разбирательств.

Верховный суд РФ не раз подчеркивал, что опоздание на рабочее место из-за неблагоприятных погодных обстоятельств не является поводом для увольнения. Поправками в ТК РФ предлагается запрещать накладывать на сотрудников дисциплинарные санкции.

«Критерии и случаи, при которых к работнику не может применяться дисциплинарное взыскание по такому основанию, определит правительство Российской Федерации», — объяснили авторы проекта.

Как отметил адвокат Вячеслав Голенев, определение понятия «плохая погода» для внедрения такой нормы закона необходимо закрепить. Он отметил, что для каждого трудные погодные условия объясняются по-разному, именно поэтому власти необходимо выработать единый подход.

Ранее эксперт Дмитрий Матвеев назвал главной проблемой автотуризма в РФ дорогой бензин.