Эксперт Матвеев считает главной проблемой автотуризма в РФ дорогой бензин

В России активно работают над тем, чтобы создать для отдыхающих комфортные условия. Однако эксперт Дмитрий Матвеев считает, что фронт работы достаточно большой. Первая проблема — высокая стоимость бензина и платные участки трассы. Иногда перелет выходит даже дешевле, при этом экономится время. Вторая проблема — некачественные дороги. Водитель особенно ощутит это, когда заедет в небольшой населенный пункт вдали от большого города.

«Хорошие дороги являются залогом развития автотуризма. Высокое качество дорожного покрытия снизит нагрузку на обслуживание машин, чинить подвеску нужно будет реже», — подчеркнул Матвеев.

Третья проблема — отсутствие комфортабельный условий на АЗС вдоль трасс. Найти кафе, где можно полезно и вкусно поесть, практически невозможно. Отдыхающим приходится выбирать фастфуд. Предприниматели забывают, что инвалидам удобнее всего передвигаться на авто. Для людей с ограниченными возможностями не везде предусмотрены отдельные туалеты или специальные поручни.

Эксперт уверен, что бизнесменам необходимо вкладывать деньги и строить хорошие гостиницы вдоль трасс, автозаправочные комплексы с полным перечнем услуг: электропитание, заправка бензином, подкачка колес. На зонах парковок важно устанавливать емкости с водой.

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