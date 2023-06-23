Госдума скорректирует законодательство по части обмена иностранных водительских прав

Госдумой будет принят законопроект об изменении системы получения водительских прав. Полученный за границей документ нужно будет заменить на российский в течение года после получения паспорта или ВНЖ в России. Известно, что процедура обмена для водителей легковых авто и мотоциклов будет легче, чем для владельцев удостоверения для остального транспорта.

Законопроект был принят во втором чтении, но внесен еще в прошлом году. Исходя из новых правок, теперь нельзя претендовать на права категории D без стажа управления легковым автомобилем или грузовиком. Водители с категориями В и СЕ сразу получат категорию ВЕ, если их стаж составляет более года.

При обмене зарубежного водительского удостоверения не нужно будет сдавать практический экзамен, но потребуется сдача теоретического. Для водителей грузового и автобусного транспорта нужно будет еще и пройти внутренний экзамен в автошколе.

Обновленный закон начнет действовать с 1 апреля 2024 года.