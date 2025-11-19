Госдума защитила детей: новорожденные, зачатые после смерти отца по ЭКО, будут получать социальную пенсию

Госдума приняла историческое решение, гарантирующее социальную пенсию детям, которые были зачаты с помощью ЭКО после смерти своего отца. Закон устраняет правовую несправедливость, оставшуюся после вердикта Конституционного суда. Об этом пишет РИА Новости.

Российский парламент окончательно утвердил поправки, которые обеспечивают право на социальную пенсию детям, рожденным с применением вспомогательных репродуктивных технологий спустя значительное время после смерти отца. Ключевым условием является рождение ребенка в течение 300 дней после кончины родителя. Ранее такие дети не могли претендовать даже на страховую пенсию по случаю потери кормильца, поскольку формально не находились на его иждивении на момент смерти.

Для получения выплат матери ребенка необходимо будет подтвердить отцовство через суд. Эта законодательная инициатива стала прямым следствием решения Конституционного суда РФ, рассмотревшего в феврале жалобу жительницы Санкт-Петербурга. Суд тогда постановил, что ребенок, зачатый с помощью биомедицинских технологий, не должен лишаться социальной поддержки государства лишь по формальному признаку. Новый закон закрывает этот правовой пробел, восстанавливая социальную справедливость для сотен семей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации.

