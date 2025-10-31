Госэксперта Татарстана признали виновной в повреждении трассы за 1,25 млрд

В Республике Татарстан вынесен приговор по резонансному делу о повреждении дорогостоящей биатлонной трассы. Виновной в халатности была признана главный эксперт управления Госэкспертизы региона Лилиана Кузьмина. Суд назначил ей наказание в виде штрафа размером 70 тыс. руб.

Как установило следствие, эксперт одобрила проект водоотвода для спортивного объекта, не удостоверившись в его надежности и не проведя необходимых проверочных мероприятий. Эта недоработка привела к тому, что в 2022 году, не выдержав атмосферных осадков, трасса частично разрушилась. Материальный ущерб от инцидента был оценен в 7,1 млн руб.

Со стороны обвинения свою вину Кузьмина не признала, возложив ответственность на подрядчиков, выполнявших работы. Она также заявила, что в экспертизе участвовали 13 специалистов, но уголовное преследование коснулось только ее одной. Бывший эксперт намерена обжаловать решение суда и отказывается платить назначенный штраф.

