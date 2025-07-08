Центральная клиническая больница в Сумах переполнена ранеными военнослужащими ВСУ. По данным ТАСС, в медучреждении заняты не только палаты, но и коридоры, куда размещают поступающих бойцов.

Источник в российских силовых структурах сообщил ТАСС, что информация о переполненности подтверждается публикациями в соцсетях и жалобами местных жителей. Гражданским пациентам сейчас практически невозможно получить помощь в больнице по ул. Сумской артиллерийской бригады, д. 13.

Как отмечают жители Сум, в госпитализации отказывают под разными предлогами, даже в случаях, требующих срочного медицинского вмешательства.

«Местные жители сообщают, что в больнице переполнены не только палаты, но и коридоры. Жителей Сум уже давно не принимают в учреждение здравоохранения, отказывая в госпитализации под любым предлогом», — сказал собеседник агентства.

В условиях боевых действий медучреждение вынуждено работать в режиме чрезвычайной нагрузки. По предварительным данным СМИ, часть пациентов перенаправляют в другие медицинские учреждения региона.

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