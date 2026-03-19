«Господь послал испытание»: Долина впервые заговорила о квартирном скандале

Народная артистка России Лариса Долина нарушила молчание и впервые подробно прокомментировала ситуацию, связанную со скандальной историей вокруг ее квартиры. В эмоциональном обращении певица поделилась переживаниями и подвела черту под непростым периодом своей жизни.

По словам артистки, обрушившиеся на нее трудности помогли по-новому взглянуть на окружение и расставить приоритеты. Долина призналась, что получила колоссальную поддержку от многих людей, но были и те, кто проявил себя с неожиданной стороны. Однако певица находит в этом и положительный момент — такие ситуации обнажают истинное лицо окружающих.

«Любая такая жизненная ситуация, она все ставит на свои места. Меня поддержали очень многие, за что я бесконечно буду благодарна. Есть те, кто… ну, в общем, я поняла, кто они на самом деле, и, знаете, это полезно», — сказала Лариса Долина.

Особый смысл певица вкладывает в то, что произошедшее стало для нее проверкой на прочность, которую она смогла пройти с честью.

«Это такое испытание, которое мне послал Господь, я выдержала его, я с ним справилась», — добавила Долина.

Отдельно артистка поблагодарила поклонников, которые остались рядом в сложный момент. Она подчеркнула, что внимание зрителей, посещающих концерты, и теплые сообщения стали для нее настоящей опорой.

«И еще раз благодарю всех, кто меня поддержал и продолжает поддерживать. Приезжает ко мне на концерты, пишет приятные слова в мой адрес, и поддержка эта для меня очень важна», — подчеркнула Долина.

Примечательно, что на днях во время выступления на джазовом фестивале в Санкт-Петербурге часть зрителей демонстративно покинула зал при появлении певицы. Однако директор артистки Сергей Пудовкин опроверг информацию о скандале, заявив, что публика тепло встретила Долину и пела на бис 20 минут.