«Господи, откуда это?»: Малышева набросилась на россиянку с углем

В очередном выпуске популярной медицинской передачи на Первом канале Елена Малышева сделала резкое замечание участнице программы, которая поделилась своим способом борьбы с кишечными расстройствами. Инцидент произошел во время обсуждения методов лечения желудочно-кишечных инфекций, пишет Life.ru.

Ведущая поинтересовалась у гостьи, перенесшей подобное заболевание, какие средства она обычно применяет при рвоте и диарее. Женщина призналась, что в таких ситуациях привыкла пить активированный уголь. Эта информация вызвала бурную реакцию со стороны Малышевой.

Теледоктор выразила недоумение по поводу живучести этого мифа, назвав уголь грубым раздражителем. Она пояснила, что слизистая кишечника при поносе и без того воспалена и чувствительна. Дополнительный прием активированного угля, по сути являющегося абразивным материалом, лишь усиливает раздражение и ухудшает состояние пациента. Вместо облегчения такая терапия провоцирует обострение проблем с пищеварительным трактом.