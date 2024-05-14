В течение ближайших дней украинцы получат на поле боя дополнительную помощь, которая поступит от США. Об этом сказал госсекретарь Энтони Блинкен, посетивший Киев.

Во время общения со студентами местного политеха американский чиновник заявил, что в ближайшей перспективе Киев получит «гораздо больше». Он добавил, что помощь начали отправлять после получения Белым домом одобрения от конгресса.

Со слов Блинкена, штаты продолжают активно взаимодействовать с партнерами, чтобы передать вооруженным силам Украины дополнительные системы противовоздушной обороны. Проводимую работу по данному направлению чиновник охарактеризовал словом «неустанная».

Ранее мы писали о том, что президент Украины Владимир Зеленский находится в паническом настроении из-за провальной военной обстановки, которая складывается под Харьковом. В высших эшелонах украинской власти ищут виновных в сложившейся ситуации.