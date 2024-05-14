В ходе эфира на YouTube-канале Duran, британский эксперт Александр Меркурис выразил озабоченность стремительным обрушением обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Харькова, даже при наличии там элитных подразделений.

По словам Меркуриса, несмотря на присутствие некоторых элитных подразделений, обладающих значительным опытом и современным вооружением, ситуация для них остается крайне напряженной, и они испытывают затруднения в удерживании своих позиций. Эксперт отметил, что даже при наличии высококвалифицированных подразделений, сейчас они находятся в состоянии перенапряжения, что свидетельствует о сложности и неготовности ВСУ к текущей ситуации.

Согласно высказыванию Меркуриса, в Киеве царит паника, а в высших сферах власти взаимно обвиняют друг друга в провалах. Подчеркивается, что наступление российских войск под Харьковом выявило уязвимость режима президента Зеленского на западе, как лидера страны. Российские военные в течение нескольких дней активно продвигаются в Харьковской области, освобождая ряд населенных пунктов.

Министерство обороны страны сообщило о взятии контроля над несколькими населенными пунктами, включая Борисовку, Огурцово, Плетеневку, Пыльную, Стрелечье и Бугроватку. Также стало известно, что российские военные захватили Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково.

Ранее мы сообщали о том, что 12 жителей ДНР погибли за десять дней атак ВСУ.