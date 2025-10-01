Госслужащих и дипломатов ждет солидная прибавка к зарплате с 1 октября

Нормативный документ уже опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно положениям указа, с начала октября увеличение затронуло два ключевых компонента денежного довольствия: оклады по замещаемой должности, а также ежемесячное содержание по присвоенному классному чину. Аналогичная индексация проведена и в отношении сотрудников дипломатического корпуса — работников Министерства иностранных дел, зарубежных представительств и консульских учреждений. Их оклады повышены в соответствии с дипломатическими рангами.

Ранее профессор Сафонов заявил, что для повышения пенсий необходим рост зарплат.