Госслужащих и дипломатов ждет солидная прибавка к зарплате с 1 октября
Оклады госслужащих и дипломатов в России выросли на 7,6%
Фото: [istockphoto.com/ArtemSam]
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о повышении на 7,6% должностных окладов лиц, состоящих на федеральной государственной гражданской службе.
Нормативный документ уже опубликован на официальном портале правовой информации.
Согласно положениям указа, с начала октября увеличение затронуло два ключевых компонента денежного довольствия: оклады по замещаемой должности, а также ежемесячное содержание по присвоенному классному чину. Аналогичная индексация проведена и в отношении сотрудников дипломатического корпуса — работников Министерства иностранных дел, зарубежных представительств и консульских учреждений. Их оклады повышены в соответствии с дипломатическими рангами.
