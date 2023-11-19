Гостей подмосковного стенда на выставке «Россия» продолжают радовать различными активностями

Подмосковный стенд знакомит посетителей с достижениями региона, президентскими программами, которые здесь реализуются, а также предлагает с помощью интерактивной игры почувствовать себе в роли руководителя региона. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона.

Так, сегодня посетителям предлагали поучаствовать в изготовлении эко-кормушек для птиц. Это картонные основы, в форме уточки, как логотип «Добродела», они перерабатываются за 3 месяца — даже если от ветра или еще от чего-то такая кормушка упадёт, то ничего страшного для окружающей среды не случится.

«На картон мы наносим клей, сделанный из крахмала и муки. С его помощью крепим семена, которые птицы спокойно достают. Таким образом, мы не вредим природе и помогаем птицам выжить в суровой зиме. Детям очень интересно делать кормушки, потому что развивается мелкая моторика, фантазия», — рассказала проводившая мастер-класс Кристина Томилова.

На стенде сегодня работала и профессиональная художница, которая делает свои творения по псевдонимом Василиса Фиренце. Она писала портреты всем желающим в акварели. Гости сами могли выбрать в каком виде их изобразить. А накануне на стенде Подмосковья рисовали портреты другого характера — шаржи. Автор работ — Александр Свистунов.

«Меня часто зовут на разные ивент-мероприятия в качестве художника, который рисует гостей. Делаю шаржи, а также скетчи, фэшн-скетчи, силуэты. Вот работаю на стенде Московской области, он очень красивый, интерактивный. Много гостей сюда приходит, которых я с удовольствием рисую, — рассказал Александр Свистунов.

Шаржи, как и акварельные портреты, пользовались большой популярностью — попозировать художнику приходили десятки людей. В качестве награды «натурщики» забирали рисунки себе на память.