Гости из Донбасса попали на настоящее абхазское застолье: что их удивило больше всего

Семья Кокоскерия из села Дурипш вот уже два десятилетия знакомит гостей с национальной культурой. Праздник на крестьянском подворье каждый год привлекает сотни путешественников из разных регионов РФ, пишет ГР.

В Гудаутском районе Абхазии состоялось традиционное мероприятие «Абхазское застолье», которое местная семья проводит на протяжении 20 лет. Площадкой для праздника в очередной раз стал крестьянский двор в селе Дурипш.

По словам организатора Руслана Кокоскерия, возглавляющего нацкомпанию «Турист», ежегодно на подворье принимают от 400 до 500 гостей. Путешественникам показывают хозяйство, погреба с вином и сады, угощают блюдами национальной кухни и знакомят с местными обычаями.

В этот раз участниками застолья стали жители Донецкой и Луганской народных республик, а также гости из Волгоградской, Воронежской, Московской, Калининградской и других областей. Туристы остались под большим впечатлением от радушного приема. Отдельно путешественники отметили живописный контраст между заснеженными вершинами, цветущими пальмами и лазурным морем.