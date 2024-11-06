Гости из Москвы и Санкт-Петербурга посетили «Ночь искусств» в Павловском Посаде

Фото: [ Управление по культуре, спорту и работе с молодежью Администрации Павлово-Посадского городского округа Московской области ]

Всероссийская акция «Ночь искусств» началась в музее «Княжий Двор» в Павловском Посаде под девизом «Россия объединяет».

Гостями музея стали жители многих муниципалитетов Подмосковья, а также Санкт-Петербурга и Москвы.

«Искусство — это неотъемлемая часть современного мира и культуры. В нашем мире так много прекрасного, и всё самое прекрасное, что создано людьми, называется искусством: музыка, театр, литература, кино, танцы», — говорят сотрудники музея.

Фото: [ Управление по культуре, спорту и работе с молодежью Администрации Павлово-Посадского городского округа Московской области ]

Для гостей мероприятия провели интересную и информативную обзорную экскурсию. Желающие могли проявить свои творческие способности в мастер-классах, которые учитывали возрастные особенности посетителей. Так, группа взрослых туристов из Москвы приняла участие в мастер-классе «Набойка», в рамках которого каждый смог изготовить сувенирную салфетку. Дети же с радостью участвовали в мастер-классе «Плат узорный».

Музейно-выставочный комплекс «Княжий двор» считается одним из крупнейших музейных учреждений Подмосковья. Музей открыли в 2013 году. С каждым годом локация привлекала все больше посетителей. В итоге комплекс превратился в популярный туристический объект.

Комплекс расположен в поселке Большие Дворы вблизи города Павловский Посад. Его экспозициями стали исторически достоверно воссозданные здания времен князя Даниила Московского. Экскурсии интересны школьникам и студентам. Много интересного узнают не только туристы, но и историки, кинематографисты, археологи, реконструкторы и поклонники старины.