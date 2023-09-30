Гости из новых регионов с активистами из Подмосковья растянули стометровый флаг в Подмосковье

Общество

Фото: [Пресс-служба губернатора и правительства МО]

Возле Главного храма ВС РФ, расположенного в Одинцовском городском округе, в рамках Международного форума «Единство в согласии» гости из новых регионов с активистами из Подмосковья растянули 100-метровый флаг. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Подмосковья.

Сегодня в третий – завершающий – день форума Международного форума «Единство в согласии» участники мероприятия возложили цветы к скульптурной композиции «Матерям победителей», а затем все вместе развернули 100-метровое полотно в цветах флага Российской Федерации. В акции приняли участие более 150 человек – члены делегации из 4 новых регионов России, представители Дома народов России, гости из Волгоградской области, активисты движения «Волонтеры Подмосковья», регионального движения «Юнармия», сотрудники учебного центра военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» и представители Министерства информационных и социальных коммуникаций региона.

«Музейно-храмовый комплекс ВС РФ в Кубинке – одно из самых знаковых мест на патриотической карте страны. Именно поэтому здесь – рядом с Главным Храмом Вооруженных Сил РФ – мы решили организовать акцию в День воссоединения новых регионов с Россией», – рассказала глава ведомства Екатерина Швелидзе.

Также гости региона в рамках специально подготовленной экскурсионной программы посетили Главный храм Вооруженных Сил РФ и музей «Дорога памяти», посвященный Великой Отечественной войне.

«В этот музейный комплекс должны ездить все освобожденные территории. Как раньше говорили, что каждый школьник должен посетить Мамаев курган, так сегодня, я считаю, каждый школьник на освобожденных, присоединенных территориях должен посетить именно этот мемориал, чтобы узнавать историю», - отметил руководитель «Дома Дружбы» г. Волгоград, координатор проекта «Народы вместе - сквозь года» Казбек Фарниев.

Форум «Единство в согласии» был направлен на всестороннюю интеграцию национально-культурных объединений новых субъектов в гражданское и правовое поле Российской Федерации, укрепление межнационального согласия и продвижение традиционных ценностей.

«Форум очень интересный, яркий. Все 4 вновь присоединенных региона приехали сюда, чтобы получить полезные советы, методики, которые помогут работать в дальнейшем. Наш филиал совсем молодой, он начал свою работу только в марте этого года, и сейчас еще проходят организационные мероприятия», - отметила директор филиала ФГБУ «Дом народов России» по Донецкой Народной Республике Ирина Белякова.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что уже более ста объектов восстановили подмосковные строители на новых территориях России.

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