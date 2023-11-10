Гости на премьере фильма поздравляли Ксению Собчак с возможной беременностью

Сама журналистка никак не комментирует слухи о своем «интересном» положении. К слову, интересно еще то, что она их и не отрицает. Об этом пишет издание «Утро.ру» .

Стало известно, что Ксения Собчак со своим мужем, Константином Богомоловым, пришла на премьеру фильма «Слово пацана. Кровь на асфальте». И звезда явно претендовала на то, что все внимание достанется исключительно ей.

Все дело в ее черном платье. Казалось бы, такое найдется практически у любой девушки. Однако каждая ли «похвастается» выпирающим животиком под ним? Именно его и заметила публика у Ксении Собчак.

Вместе с изменениями в области талии многие обратили внимание на пышный бюст знаменитости, который гости связали с возможной протекающей беременностью.