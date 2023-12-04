Государственная орбитальная группировка спутников России будет обновлена к 2030 году

Напомним, ранее мы уже писали о том, что к этому же времени 105 млн россиян будут систематически заниматься спортом. Эти слова принадлежат Дмитрию Чернышенко. Однако, стало известно о его новом заявлении.

Вице-премьер Российской Федерации уверен в том, что до 2030 года государственную орбитальную группировку спутников нашей страны ждет обновление на геостационарных орбитах. Если быть точным, то к этому времени будет создано и выведено на орбиту 19 космических аппаратов.

Как пишет KP.RU, Чернышенко принял участие в совещании с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. Так вице-премьер указал, что данное обновление пройдет в рамках реализации 12-летней стратегии развития отрасли связи, о которой мы тоже сообщали ранее в прошлом материале.