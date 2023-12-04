Правительство утвердило 12-летнюю стратегию развития отрасли связи

Как пишет KP.RU , данный документ создает условия, благоприятные для построения безопасной и современной информационной инфраструктуры. А это необходимо для внедрения инновационных решений.

Соответствующей информацией поделился Михаил Мишустин. По словам премьер-министра, двенадцатилетняя стратегия развития отрасли связи была утверждена Правительством России.

Таким образом, жителям страны будут доступны качественные услуги связи и передачи данных независимо от того, где они живут или находятся в тот или иной момент.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что Мишустин подписал указ о расширении списка одежды, подлежащей обязательной маркировке, которая будет отслеживаться системой «Честный знак».