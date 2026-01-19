Государство проиндексирует материнский капитал с 1 февраля 2026 года

С 1 февраля 2026 года материнский капитал будет проиндексирован на 6,8%. Для семей это означает, что государство учитывает рост цен и стремится сохранить реальную стоимость пособия. Средства не теряют покупательную способность, а корректируются с учетом экономической ситуации, рассказала « Газете.Ru » Татьяна Волкова, финансовый эксперт.

После индексации размер выплат составит: на первого ребенка — 737 205 рублей, на второго — почти 1 000 000 рублей. При этом подтверждать право на индексацию или подавать новые заявления не потребуется. Повышение коснется как новых сертификатов, так и средств, которые уже были получены, но не использованы.

С точки зрения финансового планирования индексация делает маткапитал более предсказуемым инструментом. С его помощью семьи могут увеличить первоначальный взнос по ипотеке, отложить решение жилищного вопроса или использовать средства в другой, более удобный момент.

Эксперты подчеркивают, что материнский капитал стоит рассматривать как стратегический ресурс, а не как разовый бонус. Индексация дает небольшое, но важное увеличение суммы, что позволяет пересмотреть планы и определить оптимальное время для расходования средств. Это помогает использовать капитал максимально эффективно в интересах семьи.

Таким образом, рост выплат делает маткапитал более ценным инструментом поддержки семей и позволяет учитывать инфляцию при долгосрочном планировании бюджета.

Ранее стало известно кому дадут шанс пересчитать старый кредит по-новому с 1 февраля.