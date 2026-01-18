Рефинансирование для своих: кому дадут шанс пересчитать старый кредит по-новому с 1 февраля

Фото: [ В новой квартире на 2-м Шаховском проезде в Волоколамске/Медиасток.рф ]

С 1 февраля 2026 года в России изменяются условия предоставления льготной семейной ипотеки. Основное нововведение заключается в том, что кредит будет оформляться на семью как на единого заемщика, а не на каждого из супругов по отдельности, пишет asfera .

Ранее существовала возможность оформления ипотеки одним супругом при нотариальном согласии или брачном договоре второго. Согласно новым правилам, оба супруга будут нести солидарную ответственность по кредитному обязательству.

Дополнительно для заемщиков, ранее воспользовавшихся комбинированной ипотекой, предусмотрена возможность рефинансирования ее рыночной части на льготных условиях. Также планируется введение дифференцированной процентной ставки в зависимости от количества детей в семье, однако точные параметры этой градации будут утверждены дополнительно.

По словам члена комитета Госдумы по труду и социальной политике Екатерины Стенякиной, изменения направлены на предотвращение использования программы в инвестиционных целях и обеспечение целевого характера поддержки для решения жилищных вопросов семей.

