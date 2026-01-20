Госуслуги в Нижегородской области стали массовыми: число обращений выросло на 150%

В Нижегородской области цифровизация государственных услуг перешла от этапа внедрения к стадии массового использования. По данным регионального Минцифры России, в 2025 году число обращений на местном портале «Госуслуги» выросло в 2,5 раза, достигнув 1,7 млн, а доля активных пользователей составила 80%. Это говорит о том, что жители все чаще предпочитают решать вопросы с документами онлайн, а не стоять в очередях. Об этом сообщает pravda-nn.ru.

Основной драйвер роста — появление новых, социально ориентированных услуг, в первую очередь так называемого «демографического пакета». Он включает сервисы по оформлению родительского основного дохода и подарка для новорожденных, что напрямую затрагивает интересы тысяч семей. Более того, регион уже формально выполнил указ президента о переводе услуг в электронную форму, предоставив возможность получать все социально значимые сервисы онлайн.

Важным фактором стала и работа Регионального центра оптимизации, который целенаправленно борется с бюрократией. В прошлом году сроки предоставления 14 услуг были сокращены на 35%, а количество запрашиваемых документов — почти на 90%. Это означает, что ведомства теперь сами запрашивают необходимые данные, избавляя людей от необходимости собирать справки и ходить по инстанциям.

