В Подмосковье назвали самую популярную онлайн-услугу по итогам 2025 года

По итогам 2025 года самой популярной онлайн-услугой на подмосковном портале госуслуг стала услуга по получению выписки из домовой книги, ей воспользовались свыше 840 тыс. раз. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Услуга доступна для собственников жилья, лица, у которых есть или была регистрация в этом жилом помещении, а также родственники и наследники умершего собственника. В рамках нее можно получить выписку из домовой книги, справку с места жительства, справку о составе семьи, справку об отсутствии зарегистрированных и не только. Найти сервис можно в разделе «Жилье» – «Жилищные документы».

