Госветслужба Московской области обеспечила ветконтроль домашних животных на соревнованиях

В Дмитровском городском округе на территории загородного многофункционального комплекса «MAXIMA PARK» прошли выставки животных «Кубок СКОР -2023» и «VIP Дог Шоу -2023», сообщили в областном Минсельхозпроде.

Ветконтроль на них обеспечивали специалисты Госветслужбы Московской области — врачи ГБУВ МО «Терветуправление № 2». В ведомстве уточнили, что в соревнованиях приняли участие 230 собак различных пород из России и Белоруссии. Отметим, что организатором мероприятий выступил Союз Кинологических организаций России.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обсудил со старостами пяти округов развитие сельских территорий.