Госветслужба Московской области провела ветконтроль на выставке собак
Фото: [Пресс-служба Минсельхозпрода МО]
Сотрудники Наро-Фоминской ветеринарной станции провели ветеринарный контроль на выставке собак Нара-Дог, которая прошла в парке имени Воровского. Об этом сообщили в областном Минсельхозпроде.
«Ветеринарными специалистами было осмотрено 90 собак различных пород, все были допущены к участию. Предварительный ветеринарный контроль — обязательное условие для допуска собак к участию в выставках», — уточнил первый замминистра сельского хозяйства и продовольствия региона, руководитель Госветслужбы региона Сергей Воскресенский.
Отметим, что к выставкам и соревнованиям допускают только здоровых животных. Всего в выставке приняли участие более 50 пород, включая овчарок, бульдогов, корги и других.