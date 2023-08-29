Госветслужба Московской области провела ветконтроль на выставке собак

«Ветеринарными специалистами было осмотрено 90 собак различных пород, все были допущены к участию. Предварительный ветеринарный контроль — обязательное условие для допуска собак к участию в выставках», — уточнил первый замминистра сельского хозяйства и продовольствия региона, руководитель Госветслужбы региона Сергей Воскресенский.