Госветслужба Подмосковья проверила безопасность более трех тысяч тонн ягод и фруктов на рынках региона

В этом году специалисты подмосковной Госветслужбы оценили качество более трех тысяч тонн ягод и фруктов, представленных на рынках, с помощью ветеринарно-санитарной экспертизы. Об этом рассказал зампред Правительства Московской области Георгий Филимонов, который курирует областной Минсельхозпрод.

По его словам, эксперты провели уже свыше 57 тысяч исследований. В министерстве уточнили, что лаборатории Госветслужбы Подмосковья работают на официально зарегистрированных ярмарках и рынках региона. Исследования показали, что продукция, представленная на рынках, соответствовала критериям безопасности, превышений норм не было выявлено.

Специалисты напомнили гражданам, что покупать ягоды и фрукты можно только на официальных рынках и ярмарках, поскольку качество продукции на них контролируется.