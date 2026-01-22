«Готов был переехать и воевать против России». Пенсионера с Сахалина осудили за госизмену

Верховный суд России вынес обвинительный приговор жителю Сахалинской области, уличенному в попытке наладить тайное сотрудничество с иностранным государством. Об этом сообщила прокуратура региона.

Согласно материалам дела, в марте 2022 года 59-летний мужчина, фамилия которого — Криворучко, со своего личного телефона предпринял попытку выйти на связь с представителями Вооруженных сил Украины. Эти действия не остались незамеченными российскими органами безопасности.

В ходе последующих телефонных переговоров и электронной переписки подсудимый выражал готовность перебраться на Украину и начать передачу данных о военнослужащих с Сахалина, участвующих в специальной военной операции. Он также намеревался заниматься деятельностью, противоречащей интересам безопасности России. Криворучко был убежден, что ведет диалог с офицером Службы безопасности Украины, и искал возможность вступления в ряды украинской армии.

Как отметили в надзорном ведомстве, противоправная деятельность была своевременно пресечена, а расследование по уголовному делу провели сотрудники УФСБ России по Сахалинской области.

Верховный суд, рассмотрев доказательства, признал мужчину виновным в покушении на государственную измену (ч. 3 ст. 30, ст. 275.1 УК РФ). В качестве наказания суд назначил ему 3 года 9 месяцев лишения свободы в колонии общего режима, а также дополнительный штраф в размере 400 тысяч рублей.

