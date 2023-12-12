«Это его имущество»: накажут ли водителя, вытолкавшего Наталью Штурм из своей машины

Певица Наталья Штурм обратилась в скорую помощь и в полицию из-за того, что ударилась головой о крышку багажника стоявшей во дворе дома машины, сообщает SHOT . Ругаясь с владельцем авто, она забралась в салон, но водитель вытолкал ее на улицу.

Адвокат Арсения Разумовская рассказала нам, сможет ли артистка привлечь обидчика к ответственности.

«Если мужчина открывал крышку багажника и не увидел шедшую неподалеку певицу, это непредумышленное причинение вреда здоровью. А если оно повлекло тяжкий вред здоровью, то речь идет о 118 статье УК РФ. Мужчину могут наказать тюремным заключением сроком до 3 лет. Но, судя по видео, там будет либо легкий вред, либо его вообще не будет», — сообщила собеседница интернет-издания «Подмосковье сегодня».

При таком развитии событий единственное, что может сделать Штурм, добавила эксперт, это установить факт случившегося, доказать причинно-следственную связь и обратиться в суд.

Если же автомобиль стоял, а водитель не совершал никаких действий, то и вопросов к нему быть не может — Наталья стала жертвой собственной неосмотрительности, констатировала юрист.

«Если говорить о том, что мужчина вытолкал ее из машины, нужно помнить, что это его имущество. Певица нарушила законное требование выйти из чужой машины, а собственник ее вытолкал. Какую-либо ответственность он понесет только при условии, что был причинен тяжкий вред здоровью артистки», — подчеркнула Разумовская.

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