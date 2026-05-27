«Готовиться ко сну нужно с утра»: диетолог назвала три привычки, которые помогут высыпаться

Диетолог Клара Фернандес в беседе с изданием HuffPost заявила, что качество ночного отдыха напрямую зависит от действий, совершенных в первые часы после пробуждения. По ее словам, организм необходимо настраивать на правильный лад буквально с самого утра, и для этого достаточно выработать три простые привычки.

Первое правило — стабильный график подъема. Фернандес убеждена, что просыпаться нужно в одно и то же время, не сбивая режим даже в выходные дни. Вторая привычка связана со светом: сразу после пробуждения необходимо несколько минут провести под солнечными лучами. Третьим обязательным элементом специалистка назвала регулярные физические упражнения.

По ее словам, именно такой подход позволяет организму правильно синхронизировать циркадные ритмы, от которых зависит чередование фаз бодрствования и отдыха. Кроме того, все три привычки регулируют выработку мелатонина — гормона, отвечающего за здоровый сон, — и помогают вечером войти в правильный цикл без долгого ворочания в постели.