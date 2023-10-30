Готовивший подрыв здания ФСБ на Лубянке и расстрел силовиков террорист ИГИЛ* получил 12 лет колонии

12 лет строгого режима получил мужчина, планировавший в 2022 году взорвать здание на Лубянке в Москве. Такой вердикт в понедельник, 30 октября, вынес Второй Западный окружной военный суд.

Как информирует ТАСС со ссылкой на пресс-группу ФСБ, террорист, завербованный ИГИЛ*, помимо подрыва здания силового ведомства, планировал расстрелять его посетителе, а затем требовать от российских властей полного вывода российского воинского контингента из Сирии.

Подсудимый признал свою вину полностью, а также дал показания в ходе следствия на остальных шестерых фигурантов уголовного дела, сообщили в ФСБ.

* - «Исламское государство» — запрещенная в России террористическая организация